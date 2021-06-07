Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi Yüksek Hızlı Tren kavşağında meydana geldi. 360. Sokak üzerinden Karasu Caddesine seyir halindeki Harun G.'nin kullandığı 11 M 0043 plakalı şehir içi minibüs ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan Münir Ç. idaresinde 11 DL 642 plaka otomobil kavşakta çarpıştılar. Kazada otomobil sürücüsü Münir Ç. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Gülbin Ç. hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ziya Selçuk Sedat Peker Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ezgi Mola Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:33:54. #1.13#

title