Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

03.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

'da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı DSİ Karşısında meydana geldi. Abuzer Güler'in kullandığı 02 M 0219 plakalı yolcu minibüsüyle Fadıl Bilen yönetimindeki 02 ZA 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste buluna Selma Hazar ve Furkan Hazar yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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