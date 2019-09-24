Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üçgen Köprülü Kavşak'ta H.T. idaresindeki 20 M 0461 plakalı içinde yolcu bulunmayan minibüs ile aynı yönde giden Y.B. yönetimindeki 48 VH 484 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Y.B, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Y.B'nin yanı sıra minibüs sürücüsü H.T de yaralandı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.