Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs Gaziantep- Adana otobanının 5. kilometresindeki acil çıkış dönemecinde çarpıştı.

Kazada, kimlikleri tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et