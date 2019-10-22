Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi.

22.10.2019 00:20
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ 

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.    

 


Kaynak: DHA
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