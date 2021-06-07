Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi 360. Sokak'ta seyreden Harun G. yönetimindeki 11 M 0043 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Münir Ç'nin kullandığı 11 DL 642 plakalı otomobil, Yüksek Hızlı Tren Kavşağı'nda

Kazada, otomobil sürücüsü Münir Ç. ile aynı araçta bulunan Gülbin Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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