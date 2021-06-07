Bilecik'te minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi 360. Sokak'ta seyreden Harun G. yönetimindeki 11 M 0043 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Münir Ç'nin kullandığı 11 DL 642 plakalı otomobil, Yüksek Hızlı Tren Kavşağı'nda

Kazada, otomobil sürücüsü Münir Ç. ile aynı araçta bulunan Gülbin Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı