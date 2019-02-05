Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Tokat'ta içinde öğrencilerin olduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Turhal yolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü önünde içinde öğrencilerin olduğu Sinan Başar idaresindeki 60 FH 758 plakalı minibüs ile Seyfi Akcan'ın kullandığı 06 BBE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan 8 öğrenci ve 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA