Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine gitmekte olan Murat M., idaresindeki 06 ACY 459 plakalı Fiat marka otomobil ile yine aynı istikamette giden Abubekir T., idaresindeki 02 BJ 087 plakalı Ford marka minibüsle Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil refüje çıkarak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Murat M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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