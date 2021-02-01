Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

01.02.2021 21:28 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:32
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Recep Kalaner (22), hayatını kaybetti.

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Recep Kalaner (22), hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Recep Gök (22) yönetimindeki 68 RA 276 plakalı minibüs ile Recep Kalaner idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kalaner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Recep Kalaner 'in cansız bedeni, otopsi için ambulansla Gülağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTĞORAFLI


Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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