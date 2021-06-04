Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı
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Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı

Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da minibüs ile Karayolları yol bakım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüs ile Karayolları yol bakım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu 14. kilometrede meydana geldi.

Kazada, ilk belirlemelere göre minibüs sürücüsü ve 3 yol bakım işçisi yaralandı. Ekiplerin kazayla alakalı çalışmaları devam ediyor. - KÜTAHYA

Minibüs ile Karayolları yol bakım aracı çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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