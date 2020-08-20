Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mitsubishi markalı H.A. idaresindeki 20 V 1980 plakalı minibüs dönmek üzere olan kamyonete çarptı. Kazaya karışan kamyonet sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler minibüste bulunan H.A. isimli sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yolcu kısmında bulunan 1 kişi ise kafasının cama çarpması sonucu yaralanırken her iki kişide Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonette bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA