Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
07.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:58
Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Van-Gürpınar yolu Çavuştepe mevkisinde Resul Alaş yönetimindeki 65 KA 729 plakalı minibüs ile karşı yöne geçmek isteyen, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı.
Kazada bir kişi ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu sırada olay yerinden geçen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış yaralıyla ilgilendi.
Kaynak: AA