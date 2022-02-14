Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Adana- Konya Karayolu Hortu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (50) idaresindeki 42 JL 181 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kavşaktan geçiş yapan A.Y.'nin (73) kullandığı 42 AIF 762 plakalı Wolksvagen marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan T.Ö. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Minibüs, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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