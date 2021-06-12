Minibüs içinde turistlerle otoparka çekildi
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Minibüs içinde turistlerle otoparka çekildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMERİKA'dan Türkiye'ye gelen turistlere tahsis edilen aracın sürücüsü belgesiz çıktı.

 AMERİKA'dan Türkiye'ye gelen turistlere tahsis edilen aracın sürücüsü belgesiz çıktı. İddiaya göre firmadan yeni araç gelmeyince minibüs içinde turistlerle çekildi.

Olay, 8 Haziran'da Hasdal'da meydana geldi. Amerika'dan Türkiye'ye gelen 7 kişilik aile, Türkiye'de bir seyahat acentası ile anlaştı. 

Acenta, turistleri havalimanında karşıladı ve otele doğru yola çıkıldı. Denetim yapan ekipler, minibüsü durdurarak belgelerini istedi.Evrak eksikliği tespit edilince minibüsün gidişine izin verilmedi. Acenteden yeni araç ve sürücü göndermeleri istendi. Ancak iddiaya göre beklemeye rağmen acente yeni araç yollamadı. Bir süre bekleyişin ardından minibüs, içinde turistlerle otoparka çekildi.Turizm acenta şirketinin aracı 60 gün bağlanırken şirkete 16 bin TL para cezası kesildi. Turistler ise 11 Haziran'da ülkelerine geri döndü. Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Hüseyin Kırk, şoförün belgesinin olmadığı belirtirken "Tüm evraklar tamam olmasına rağmen, sadece pandemiden dolayı İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin her araca 3 şoför kartı getirildikten sonra alınması gereken bu belgeyi pandemi nedeniyle açamamış olduğu kurs nedeniyle şoförün kartı yoktu" açıklamasında bulundu.

Kırk, "İçerisinde turistleri indirmeden çekici araca bindirilip, yediemin otoparkına çekildi. Biz ülke imajını yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz fakat İstanbul içerisinde denetleme sırasında sanki kaçak bir eşya taşır gibi muamele görüyoruz" ifadesini kullandı.


Minibüs içinde turistlerle otoparka çekildi
Minibüs içinde turistlerle otoparka çekildi
Minibüs içinde turistlerle otoparka çekildi
Minibüs içinde turistlerle otoparka çekildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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