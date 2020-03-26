Minibüs hırsızları kamerada
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Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa

Minibüs hırsızları kamerada

Gaziosmanpaşa'da park halindeki mısır yüklü panelvan minibüsü çalan hırsızlar, 9 ay sonra yakalandı.

26.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:07
Minibüs hırsızları kamerada

Gaziosmanpaşa'da park halindeki mısır yüklü panelvan minibüsü çalan hırsızlar, 9 ay sonra yakalandı. Otomobil hırsızlığı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; olay 9 ay önce Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Hakkı K.(53) geçen yılın Mayıs ayında Bağlarbaşı Mahallesindeki ikametinin önünde park halinde bulunan mısır yüklü panelvan minibüsünün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin biri çevre kontrolü yapan 'gözcü' olmak üzere iki kişi olduğu belirlendi.

Polisin başlattığı araştırma dokuz ay sonra sonuç verdi

Zanlılardan Emre E. (18), 9 Mart'ta devriye görevi yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde mısır yüklü minibüs hırsızlığına karış kişilerden biri olduğu ortaya çıktı.

Emre E.'nin, polisteki sorgusunda 19 Şubat tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesi Karlıtepe Mahallesi Yahya Galipbey Caddesinde Cengiz Ç. (46) isimli şahsa ait motosikletin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun dışında şüpheli Emre E.'nin yapılan sorgulamasında; 11 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emre E., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, 13 Mayıs 2019'da yaşanan hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Sabaha karşı saat 05.30 sıralarında, park halinde olan Hakkı K.'ya ait panelvan minibüsün yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederek gözcülük yaparken, zanlılardan biri de aracın kapısını sert bir cisim ile açıp düz kontakla otomobili çalıştırarak sokaktan ayrılıyor.

Polis, hırsızlık olayının diğer failinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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