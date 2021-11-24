MİNİBÜS, HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ - Haberler
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MİNİBÜS, HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan 1 kişi hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (DHA) - TOKAT'ta hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa-Niksar Karayolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, İstanbul'dan Erzurum yönüne seyir halinde olan Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün arka kısmında uyuyan Mesut Deniz (30) araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mesut Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Yapılan incelemelerin ardından Mesut Deniz'in cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

MİNİBÜS, HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ

MİNİBÜS, HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ

MİNİBÜS, HAFİF TİCARİ ARACA ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ

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