Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı

Amasya'da minibüsün elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı
08.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:42

Amasya'da minibüsün elektrik direğine çarpıp takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özkan Erdal Çetin idaresindeki minibüs, Kapıkaya mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü ile Bedirhan Buğra, Şengül, Cemile ve Mustafa Emre Çetin yaralandı. Araç içerisinde sıkışan ve Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Magazin
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ben Türkmenim' diyen herkese vatandaşlık verilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
İki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, hayatını kaybetti
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ümit Dündar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Süleyman Hurma Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Minibüs direğe çarparak takla attı: 5 yaralı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 21:45:58. #1.15#
title