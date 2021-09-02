Minibüs devrildi; 8 yaralı
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Minibüs devrildi; 8 yaralı

Minibüs devrildi; 8 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan- Gelibolu karayolu Mahmutköy Kavşağı'nda meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne giden M.E. yönetimindeki 59 ZM 640 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Minibüs devrildi; 8 yaralı
Minibüs devrildi; 8 yaralı
Minibüs devrildi; 8 yaralı
Minibüs devrildi; 8 yaralı
Minibüs devrildi; 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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