Minibüs devrildi; 8 yaralı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan- Gelibolu karayolu Mahmutköy Kavşağı'nda meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne giden M.E. yönetimindeki 59 ZM 640 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel