Minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

13.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:32
Minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

'ın ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ayhan Eroğlu yönetimindeki 66 NH 323 plakalı minibüs, Yozgat-Boğazlıyan kara yolu Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli ve Lisan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Songül Baran ve Satı Kahraman, ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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