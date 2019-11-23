Minibüs devrildi: 16 yaralı
Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
23.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:04
Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Sivas'tan Ankara'ya giden Onur Aydoğan yönetimindeki 58 YF 678 plakalı minibüs, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Minibüs devrildi: 16 yaralı