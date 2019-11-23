Minibüs devrildi: 16 yaralı
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Minibüs devrildi: 16 yaralı

Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

23.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:04
Minibüs devrildi: 16 yaralı

'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Sivas'tan 'ya giden Onur Aydoğan yönetimindeki 58 YF 678 plakalı minibüs, Yozgat'ın ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi.

Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Minibüs devrildi: 16 yaralı
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