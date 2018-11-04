Minibüs Devrildi: 11 Yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi mevkisinde T.I. idaresindeki Şirinköy şehir içi yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki bina arasındaki boşluğa devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.