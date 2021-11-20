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Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'da bir minibüs şoförü, çarptığı motosikleti metrelerce sürüklemesinin ardından sürtünmenin etkisi ile minibüs alevler içinde kaldı.

Meksika'da bir minibüs şoförü, çarptığı motosikleti metrelerce sürüklemesinin ardından sürtünmenin etkisi ile minibüs alevler içinde kaldı.

Meksika'da minibüs ile başka bir araç arasında yaşanan kazanın ardından minibüs şoförü, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada bir motosiklete daha çarparak altına aldı. Motosiklete aldırış etmeden metrelerce sürükleyen minibüs, sürtünmenin etkisi ile alevler içinde kalınca durmak zorunda kaldı. Kaza yaptığı araçtaki kişiler tarafından kovalanan minibüs şoförü aracından inince tartaklanmaya başladı.

Görgü tanıkları, minibüs şoförünün araçla yaptığı kazanın ardından kaçmaya başladığını ve bir motosikletlinin de minibüsü kovalayarak yolunu kesmek istediğini aktardı. Ancak minibüs şoförünün durmadığını ifade eden görgü tanıkları, motosiklete çarparak devirdiğini ve minibüsün altında kalan motosiklete rağmen kaçmaya devam ettiğini bildirdi.

Motosikletin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, eyalet polisi minibüs şoförünü gözaltına aldı.

(Saim Sevinç/İHA)

Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi

Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi

Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi

Minibüs çarptığı motosikleti metrelerce sürükledi

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