Minibüs Çarpan Sultan Öğretmen Öldü (2)
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIİzmir'in Çiğli İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde Büyük Çiğli Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 41 yaşındaki Sultan Esra Soylu'ya çarpan 35 S 71005 plakalı servis minibüsünün şoförü Ramazan Kaya, sevk edildiği adliye tutuklandı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde Büyük Çiğli Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 41 yaşındaki Sultan Esra Soylu'ya çarpan 35 S 71005 plakalı servis minibüsünün şoförü Ramazan Kaya, sevk edildiği adliye tutuklandı.
Mehmet CANDAN / İZMİR,