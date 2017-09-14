Minibüs Çarpan Sultan Öğretmen Öldü

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, yolun karşına geçmek isterken minibüsün çarptığı edebiyat öğretmeni 41 yaşındaki Sultan Esra Soylu, hayatını kaybetti.



Kaza, bugün sabah saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Büyük Çiğli Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, okula giderken caddeden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Çiğli'den Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ramazan Kaya yönetimindeki 35 S 71005 servis minibüsü, Soylu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Soylu ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Soylu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve iki çocuk annesi Sultan Esra Soylu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Servis şoförü Kaya gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Soylu'nun yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.



- İzmir