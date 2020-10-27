Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı
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Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı

27.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.10.2020 23:31
Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı

BURSA'nın Kestel ilçesinde minibüs çalan zihinsel engelli Murat P. (32), jandarma ekiplerince İnegöl'de yakalandı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde minibüs çalan zihinsel engelli Murat P. (32), jandarma ekiplerince İnegöl'de yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kestel ilçesinde meydana geldi. Araç hırsızlığından poliste çok sayıda suç kaydı bulunan zihinsel engelli Murat P., sahibinin yeni aldığı minibüsün kapısının açık olduğunu gördü. Minibüse giren Murat P., anahtarın içeride olduğunu görünce minibüsü çalıştırarak, hareket etti. Minibüsü park ettiği yerde bulamayan sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, minibüsün İnegöl ilçesinde olduğunu tespit etti. Jandarmanın çalındıktan 4 saat sonra Boğazköy Barajı yakınlarında bulduğu minibüs, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Murat P., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı
Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı
Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı
Minibüs çalan zihinel engelli genç, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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