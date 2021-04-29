Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkıp bariyere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kaynarca ile Adapazarı arasındaki yolun Müezzinler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Kulaç yönetimindeki 54 ZL 021 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücü hasar gören araçta sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ömer Kulaç ile diğer yaralılar Oğuzhan Kulaç ve Mikail Çimen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Minibüs bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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