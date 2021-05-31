Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı
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Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı

Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da yoldan çıkarak ağacın gövdesine saplanan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da yoldan çıkarak ağacın gövdesine saplanan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu Muhammed J.'nin kullandığı 27 AM 0405 plakalı Suzuki marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlık alana giren minibüs, büyük bir çam ağacının gövdesine saplanarak durabildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı
Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı
Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı
Minibüs ağacın gövdesine saplandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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