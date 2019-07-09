Mini Xbox, Bulut Oyunculuk Fiyatlandırmasında Google Stadia'yı Zorlayacak

Bulut oyun sistemi, donanım kısıtlaması olmadığı için gelecekte oyun yayıncılarının ve oyuncuların deneyimlerini çok daha ileri taşıyacak. Kullanmak için ihtiyaç olarak gösterilen neredeyse tek şey hızlı bir internet olan sistem, oyuncuların istediği oyunu farklı ekranlarda oynamasına imkan sağlayacak. Tabii ki yeni teknoloji, oyun sektörünü de büyük bir ölçüde değiştirecek.

Bulut oyun sistemlerinin görünürdeki mevcut lideri Google, Stadia isimli sistemini tanıttığı zaman donanım konusunu neredeyse tamamen kaldırarak yalnızca internet hızına dayanan bir sistemi hayranlarının beğenisine sunmuştu. Telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyon gibi ekranlar aracılığıyla oyun yayını yapabilen kullanıcılara, istedikleri yerde istediği oyunu oynama şansına sahip olacağı söylenmişti. Şu an için bu konuda gündemde Google bulunuyor ve bulut oyunculuğu kullanmayı bekleyen oyun severler, sistemin gelmesi için Google'ı beklemeye başlamış durumda ancak bu durum yakın zamanda değişebilir.

Google'ın harekete geçmesinin ardından Microsoft'un da kendi xCloud platformunu duyurması, Google'ın bu konuda tekel olmayacağını tüm sektörde duyurmuştu. Microsoft, konuya ilişkin hamlelerde bulunsa da yalnızca platform bazında değil, Xbox ile birlikte bir çıkış yapabileceğinin de sinyallerini verdi.

Bulut oyunculuğunun temel ilkesi olarak sistemlerin donanıma bağlı olmadan neredeyse her araçta çalışabildiğini söylemiştik. İnternet hızının önemli olduğu bu cihazlarda şirketler belirli bir oyun deneyimini kullanıcılarına aktarabilse de en iyi oyun deneyimi için yalnızca bu konuya adanmış bir sistemin bulunması gerekiyor. Google, Stadia'nın full paketi için şu anda 129 dolarlık fiyat belirlemiş durumda. Microsoft'ta ise 60 dolar fiyat etiketiyle mini Xbox'ın gelebileceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un bulut oyunculuk sistemleri için 60 dolar değerinde bir Xbox üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şu an için bu Xbox hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlı olsa da konsolun kesinlikle yapabileceği bir şey bulunuyor: Google Stadia, içerik zenginliği, fiyatı ve erişim kolaylığı ile neredeyse alanında tekken bu teknolojinin fiyat politikasını istediği şekilde belirleyebiliyor olacaktı ancak ortaya çıkması muhtemel rekabet sonucunda Google'ın fiyat politikasında değişikliğe gitme ihtimali oldukça yüksek.