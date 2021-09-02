Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
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Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü

Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliğinin 28-30 Ağustos tarihlerinde Dikili'de düzenlediği Zafer Turnuvası'na katılan Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı, üçüncülük elde ederek Aliağa'ya kupayla döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliğinin 28-30 Ağustos tarihlerinde Dikili'de düzenlediği Zafer Turnuvası'na katılan Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı, üçüncülük elde ederek Aliağa'ya kupayla döndü. Kupa sevinci yaşayan voleybol takımını Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı girişinde karşılayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, minik yıldızların mutluluğuna ortak oldu.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Katıldıkları turnuvalardan derece ile dönen mini voleybol takımı bu kez Dikili'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen Zafer Turnuvası'nda boy gösterdi. Turnuvada büyük bir mücadele örneği sergileyen Aliağa'nın minik yıldızları, turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuva bitiminde Aliağa'ya dönen minik yıldızları Başkan Serkan Acar, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı girişinde karşıladı. Minik yıldızlar ve Başkan Serkan Acar, kupa coşkusunu Avcı Ramadan'da birlikte yaşadı.

"Verdikleri mücadeleden dolayı sporcularımı tebrik ediyorum"

Turnuvadan kupa ile döndükleri için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Spor Okulları Voleybol Eğitmeni Ayça Kocabaş, "Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı olarak 28-30 Ağustos tarihleri arasında Voleybol Federasyonunun Dikili'de gerçekleştirdiği Zafer Turnuvası'na katıldık. Turnuvada üçüncü olarak Aliağa'ya kupa ile döndük. Verdikleri mücadeleden dolayı sporcularımı tebrik ediyorum. Desteklerinden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ve sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum. Kış döneminde katılacağımız turnuvalar öncesinde antrenmanlarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz" dedi. - İZMİR

Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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