Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
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Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü

Mini Voleybolcular Aliağa'ya Kupayla Döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'nin 28-30 Ağustos tarihlerinde Dikili'de düzenlediği Zafer Turnuvası'na katılan Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı, üçüncülük elde ederek Aliağa'ya kupayla döndü.

Kupa sevinci yaşayan voleybol takımını Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı girişinde karşılayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, minik yıldızların mutluluğuna ortak oldu.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Katıldıkları turnuvalardan derece ile dönen mini voleybol takımı bu kez Dikili'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak düzenlenen Zafer Turnuvası'nda boy gösterdi. Turnuvada büyük bir mücadele örneği sergileyen Aliağa'nın minik yıldızları turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuva bitiminde Aliağa'ya dönen minik yıldızları Başkan Serkan Acar, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı girişinde karşıladı. Minik yıldızlar ve Başkan Serkan Acar, kupa coşkusunu Avcı Ramadan'da birlikte yaşadılar.

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Turnuvadan kupa ile döndükleri için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Spor Okulları Voleybol Eğitmeni Ayça Kocabaş, "Aliağa Belediyesi Spor Okulları Mini Voleybol Takımı olarak 28- 30 Ağustos tarihleri arasında Voleybol Federasyonu'nun Dikili'de gerçekleştirdiği Zafer Turnuvası'na katıldık. Turnuvada üçüncü olarak Aliağa'ya kupa ile döndük. Verdikleri mücadeleden dolayı sporcularımı tebrik ediyorum. Desteklerinden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ve sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum. Kış döneminde katılacağımız turnuvalar öncesinde antrenmanlarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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