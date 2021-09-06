MİNİ MİNİKLER 2 EYLÜL ESKİŞEHİR'İN KURTULUŞU FUTBOL ŞENLİĞİ SONA ERDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mini Minikler Futbol Şenliği sona erdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 Eylül Eskişehir'in Kurtuluşu'nun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mini Minikler Futbol Şenliği sona erdi.

2010 ve 2015 doğumlu çocukların katıldığı futbol şenliği 1-4 Eylül tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Osmangazi Spor Sahası'nda gerçekleştirildi. 435 futbol sever çocuğun katıldığı futbol şenliğinde tüm sporculara katılım belgeleri dağıtılarak, şenliğe katıldıkları için teşekkür edildi. Mini Minikler Futbol Şenliği'ne 29 ayrı futbol takımını katıldı. Şenliğin son gününde düzenlenen katılım belgesi töreninde çocuklarla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, minik futbolcuları maçlarda gösterdikleri performans için tebrik etti. Spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini belirten Büyükerşen, "Çocukların burada takım ruhu ve arkadaşlık duygularını pekiştirmesi çok önemli. İnanıyorum ki çocuklarımız hayatları boyunca sporu bırakmadan ilerleyecekler. Velilerimize de çok teşekkür ediyorum, bizlere güvenerek çocuklarını emanet ediyor ve çocuklarını destekliyorlar. Tüm çocuklarımıza haytaları boyunca başarılar diliyorum" dedi.

Mini Minikler Spor Şenliği törenine, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Aydın Ünlüce, Belediye Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları da katılarak çocuklara katılım belgesi verdi.

Spor şenliği katılım belgeleri dağıtıldıktan sonra ise Yaz Spor Okulları'na katılan çocuklara katılım belgeleri dağıtıldı.

Kaynak: Habermetre