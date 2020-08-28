Mini Kars kaşarı üretiyor
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Mini Kars kaşarı üretiyor

Mini Kars kaşarı üretiyorKARS Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, 100-150 gramlık kaşar peyniri üretmeye başladı.

28.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:46

Mini Kars kaşarı üretiyor

KARS Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, 100-150 gramlık kaşar peyniri üretmeye başladı. Mini peynir çalışmasını 3 yıldır sürdürdüğünü belirten Koçulu, mini kaşar peynirini meraklı vatandaşları vererek tanıtımını yapıyor. Koçulu, "Bir yıl daha deneyimlerimiz devam edecek. Raf ömrü, lezzetteki değişiklikler ve kullanım alanları daha iyi belirlendikten sonra Kars'ın yeni peynirleri olarak pazarda hak ettiği yere gelecek" dedi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin çalışmaları sonucu 2016 yılında coğrafi işaret belgesi alınan Kars kaşarının küçülüyor. 32 farklı bileşenden oluşan kaşar peynirinin 100 ile 150 gram olarak üreten Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, "Bu gördüğünüz peynirler bitkisel kök boyalarla renklendirdiğimiz, küçük küçük kalıplarda hazırladığımız peynirler. Bu peynirleri burada olgunlaştırıyoruz. Bunlar biraz küçük oldukları için sert peynirlerdir. Bunlar daha çok rende ve peynir tabağında sunulan peynirlerdir" dedi.

Mini peynir çalışmasını 3 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Koçulu, "Pazara henüz sürmedik. Eş dost gönderileri dışında raflara hızlı satış için çıkarmıyoruz. Çünkü bir yıl daha deneyimlerimiz devam edecek. Raf ömrü, lezzetteki değişiklikler ve kullanım alanları daha iyi belirlendikten sonra Kars'ın yeni peynirleri olarak pazarda hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.

HER AİLENİN SOFRASINDA KULLANABİLECEĞİ ÜRÜNLER

Mini Kars kaşarlarının büyük bir talebi karşılayacağına emin olduğunu da kaydeden Koçulu, şunları söyledi:

"Biz bunlara henüz isim koymadık ama mutfak peynirleri demeyi düşünüyoruz. Şu anda Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kaşarın süreçlerini biliyorsunuz. Kaşarlı süt süzülür proseste mayalanır, sonra suyundan süzdürülüp ayrılır, suda haşlanır, forumlanır, yaşlandırılır. Buradaki süreçte yine süt süzülür, mayalanır, mayalandıktan sonra teleme süzdürülme aşamasında telemeyi sıcak suyla yıkayıp forumluyoruz. Kendi ağırlığıyla bekletiliyor. Yaklaşık olarak bu ürünler 65-70 gün sonra tüketime hazır hale geliyor. Bir gün tuzlu suda bekletiyoruz ondan sonra tuz vermiyoruz. Sıcak odada fermante süreci hızlansın diye bekletiyoruz. İç ısısı yükselsin, iç ısısındaki canlanan bakteriler dost düşman arasında bir hesaplaşma olsun istiyorum ki iler ki aşamada peynirin içerisinde istenmeyen kokular olmasın. Bunlar 100-150 gramdır. Her ailenin kolayca alıp sofrasında peynir tabağında kullanabileceği ürünlerdir. Sarı yoğurtcu otunun kök boyasıdır. Bir diğeri ısırgan otunun yeşilinden yaptığımız bir boyadır. Yine andız otunun çiçeğinden aldığımız bir renk de var."

Mini Kars kaşarı üretiyor

Kaynak: DHA

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