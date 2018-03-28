Mini Eski, Teknolojisi Yeni

Mini, elektrikli araç (EV) geleceğini benimsediğinin artık herkes tarafından bilinmesini istiyor. New York Auto Show öncesinde bir etkinlikte otomobil üreticisi, Classic Mini Electric aracını tanıttı. Adından da tahmin edilebileceği gibi bu araç, elektriklenen eski ve klasik bir Mini olacak.

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Bu araba, The Italian Job'un yeniden üretilmiş bir formu ancak bu sefer Mini tamamen sessiz ve kullanılmadan önce fişe takılması gerekiyor. Firma, eski araçlarından birini bir batarya paketi, elektrikli motor ve şarj girişi ile yeniden düzenledi. Aracın önünde gözüken simgesel Mini roketi de firmanın elektrikli konsept aracında bulunan elektrik logosu ile değiştirildi.

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Ne yazık ki Classic Mini Electric şu anda sadece bir adet var ve yakın zaman içerisinde satışa sunulması beklenmiyor.