MINI Countryman'e bahar makyajı Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI’nin en büyük SUV modeli MINI Countryman de bu ay diğer markalarda yaşanan makyaj furyasına katıldı.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu MINI'nin en büyük SUV modeli MINI Countryman de bu ay diğer markalarda yaşanan makyaj furyasına katıldı.

Güncellenen model, yeni teknolojiler ve kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor.

MINI Countryman'in, ön kısmı, modelin farklı ve güçlü çizgisini daha fazla ön plana çıkarırken, yeniden tasarlanan radyatör ızgarası ise markaya özgü altıgen tasarım ve tek parça krom çerçeveyle şekilleniyor. Standart olarak sunulan LED farları ve LED sis farlarıyla daha şık bir görünüme kavuşan MINI Countryman'in yenilenen arka tampon tasarımı, modelin güçlü ve çağdaş görünümüne katkıda bulunuyor. Ayrıca, Union Jack tasarımlı krom çerçeveli stoplar, sürücülere yüksek kaliteli LED teknolojisi sunuyor.

Daha fazla kişiselleştirme

MINI Countryman, çok yönlü sürüş özelliklerini fonksiyonel iç mekanı ile birleştiriyor. Arkada, üç yetişkinin rahatça yolculuk edebileceği bir alan yaratılırken, 40: 20: 40 oranında katlanabilir arka koltuklarla, bagaj hacmi 450 litreden 1390 litreye kadar çıkartılabiliyor. Tüm versiyonlarında spor deri direksiyonla sunulan otomobilin opsiyonel olarak sunulan elektrikli ayarlanabilir koltukları, sürücü tarafında bir hafıza fonksiyonu da dahil olmak üzere tercih edilebiliyor. Ayrıca opsiyonel olarak 5 inçlik bir dijital kokpit ekranıyla sunulan MINI Countryman, dairesel tasarıma sahip dokunmatik 8.8 inçlik renkli ekranıyla kabinin kalbini belirliyor.

Motor gamı

Türkiye'de güncel görünümüyle Ağustos ayından itibaren otomobil severlerle buluşacak olan MINI Countryman, 116 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip MINI Countryman One D veya 136 HP güç üreten 1.5 litrelik benzinli motora sahip MINI Countryman Cooper model seçenekleriyle tercih edilebilirken, benzinli motor seçeneğinde daha fazla macera isteyenler için ALL4, 4-çeker sistemi de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.