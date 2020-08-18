Mini Avrupa'da sosyal mesafeli minyatürlere büyük ilgi
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Mini Avrupa'da sosyal mesafeli minyatürlere büyük ilgi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan tema parkı Mini Europe'da (Mini Avrupa) minyatürler sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi.

Mini Avrupa'da sosyal mesafeli minyatürlere büyük ilgi
18.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:01

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan tema parkı Mini Europe'da (Mini Avrupa) minyatürler sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirildi.

Geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 50 bulaşma sınırının aşıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de şehrin tamamında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından halk sıcak havaların da etkisiyle açık alanlardaki etkinlikleri tercih etmeye başladı. Avrupa'nın en ünlü yapılarının birebir minyatürlerinin sergilendiği ünlü tema parkı Mini Europe da bu yerler arasında başı çekiyor. Avrupa'nın 350 ayrı farklı ünlü yapısının 25 kez küçültülerek ve orijinaline bağlı kalınarak sergilendiği tema parkı, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Belçika'da ikinci aşama normalleşme sürecinde izin verilmesi üzerine 20 Mayıs'ta tekrar ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan parkta yapılan sosyal mesafe minyatürleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Belçika, İtalya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerin minyatür karakterlerine mizahi bir bakışla işlenen sosyal mesafe hatırlatmaları parkın ziyaretçilere sunduğu yasal hatırlatma panoları yerine daha çok dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde hızlı vaka artışıyla Belçika'da ikinci dalga endişesine neden olan Anvers şehrinin simgesi belediye binasının da örneğinin bulunduğu parkta, binanın önüne sosyal mesafe hatırlatması için üç ayrı minyatür yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu dönemden en meşhur binalarından örnekler yer alan İngiltere bölümünde de düzenlemeler yapılarak Brexit bilgileri eklendi. İngiltere panosuna AB'den çıkış tarihi eklenirken, Brexit sürecinde yaşanan yoğun gösterileri temsil eden minyatürler yerleştirildi.

Brüksel'in meşhur metal anıtı Atomium'un yanında yer alan Mini Europe açık hava parkında, içerisinde gerçeğe benzer uçakların yer aldığı bir de havaalanı da bulunuyor. Bu havaalanında bulunan birkaç uçaktan biri ise Türk Hava Yolları'nı temsil ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle büyük darbe alan Belçika turizm sektörü 2020 yılını zararla kapatmaya hazırlanıyor. Özellikle yurtdışına tatile gidemeyen vatandaşların cesaretlendirilerek ülke içinde iç turizme katkı sağlanması için kamusal yayınlar yapılıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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