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Mineral zengini "Delice tuzu"nun sıvısı da ihraç ediliyor

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, katı hali yurt içi ve yurt dışında ilgi gören "Delice tuzu"nun sıvı hali de Almanya ve İsviçre'de raflardaki yerini aldı.

Mineral zengini
10.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:12

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen, katı hali yurt içi ve yurt dışında ilgi gören "Delice tuzu"nun sıvı hali de Almanya ve İsviçre'de raflardaki yerini aldı.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği sayesinde tercih edilen tuzun sıvı hali de kısa sürede yurt dışından talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğinden dolayı tercih ediliyor.

Tuzun katı hali, dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarının yanı sıra ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Özellikle Avrupa'dan gelen talep üzerine tesisi işleten Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygun ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edilen tuzun sıvı halini de üreterek Almanya ve İsviçre'ye ihraç etmeye başladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine, doğal kaynak suyundan elde edilen tuzun sıvı halinin iç piyasada seçkin marketlerde de raflardaki yerini aldığını söyledi.

İhracat olarak da Almanya ve İsviçre'den başladıklarını vurgulayan Gözüyukarı, "Şu anda Almanya ve İsviçre'de sıvı tuzlarımızı bulabilirsiniz. Almanya'da Düsseldorf'tan dağıtıma başlandı. Güney Kore ve Hollanda ile de ciddi anlaşmalar yapmak üzereyiz. Kısmet olursa eylül ayı içerisinde hem katı hem de sıvı haliyle tüm Avrupa'ya dağıtacağız." diye konuştu.

"Yurt dışından talepler başladı"

Gözüyukarı, Delice ilçesindeki kırmızı topraklarda iyotun bulunduğu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim sıvı tuzumuzda iyotun olması bu kırmızı topraklarımızdan kaynaklanıyor. İyotun yanında magnezyumun yüksek, sodyumun düşük olması, içerisinde gümüş ve altın minerallerinin olması ülkelerin ilgisini çekiyor. Yurt dışından talepler başladı. Zaten tuzun katı halini yaklaşık 8-9 ülkeye gönderiyoruz. ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde tuzlarımız var. Ama sıvı halini yeni Almanya ve İsviçre'ye gönderdik. Önümüzdeki aylarda da Güney Kore ve Holllanda'ya göndermeye başlayacağız."

Gözüyukarı, tuzu ABD'de kurdukları şirket üzerinden, diğer ülkelere de distribütörler aracılığıyla gönderdiklerini dile getirdi.

Sıvı tuzları hem litrelik şişelerde çıkardıklarını hem de sprey şeklinde yaptıklarını anlatan Gözüyukarı, "Hem doğal limonlusunu hem de sadesini yaptık. Sprey şeklinde olan salata ve yemeklere kullanılabiliyor. Onun haricinde dezenfektan olarak da kullanabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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