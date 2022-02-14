Riot Games'in gözde oyunlarından birisi olan VALORANT için hazırladığımız "Esporcu Ayarları" serimizden herkese merhaba. Bu serimizde profesyonel VALORANT oyuncularının ayarlarını sizler için derliyoruz. Esporcular zaman zaman oyun ayarlarını değiştirdiğinden dolayı bu serimizi sık sık güncelliyor ve olabildiğince en güncel bilgileri Espor Gazetesi takipçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz.

VALORANT ayarlarını derlediğimiz oyuncu: Minem "minemosynE" Alkir.

minemosynE VALORANT Ayarları:

GENEL OYUN AYARLARI ERİŞİLEBİLİRLİK?Düşman Vurgu RengiSarı (Yeşil Körlüğü)FARE?Hassasiyet: Hedefleme0,5Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma1DPI800Windows Hassasiyeti6/11MİNİ HARİTA?DöndürDöndürOyuncuyu Ortada TutKapalıMini Harita Boyutu1,03Mini Harita Yakınlaştırma1Mini Harita Görüş KonileriAçık

NİŞANGAH AYARLARI GENEL?Nişangah RengiCamgöbeğiAna ÇizgiAçıkAna Çizgi Saydamlığı0,921Ana Çizgi Kalınlığı1Merkez NoktaKapalıMerkez Nokta Saydamlığı1Merkez Nokta Kalınlığı2Atış Hatasında Nişangahı SoldurKapalıİÇ ÇİZGİLER?İç Çizgileri GösterAçıkİç Çizgi Saydamlığı1İç Çizgi Uzunluğu3İç Çizgi Kalınlığı1İç Çizgi Uzaklığı3Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalıDIŞ ÇİZGİLER?Dış Çizgileri GösterKapalıDış Çizgi Saydamlığı0Dış Çizgi Uzunluğu0Dış Çizgi Kalınlığı0Dış Çizgi Uzaklığı0Hareket HatasıKapalıAteşleme HatasıKapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI Çözünürlük1920×1080 16: 9 (144 Hz)Çok İzlekli GörselleştirmeAçıkMateryal KalitesiDüşükDoku KalitesiDüşükAyrıntı KalitesiDüşükArayüz KalitesiDüşükVinyetKapalıVSyncKapalıKenar YumuşatmaHiçbiriEşyönsüz Filtreleme1xNetliği ArttırAçıkDeneysel KeskinleştirmeKapalıBloomAçıkBozulmaKapalıBirinci Şahıs GölgelerKapalı

minemosynE'in Kullandığı Ekipmanlar:

EKİPMANMARKA MouseZOWIE EC1KlavyeApex 3KulaklıkSteelSeries Arctis 5Mousepad-MonitörAsus 24″ MG248Q Full HD 1ms 144Hz

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