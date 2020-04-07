Minecraft'ta Harry Potter RPG Haritasını Ücretsiz İndirebilirsiniz!
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Harry Potter, Teknoloji

Minecraft'ta Harry Potter RPG Haritasını Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Tamamen Minecraft'ın içinde oluşturulan son derece iddialı bir Harry Potter RPG haritası olan Witchcraft and Wizardry'ı ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:51
Minecraft'ta Harry Potter RPG Haritasını Ücretsiz İndirebilirsiniz!

Tamamen Minecraft'ın içinde oluşturulan son derece iddialı bir Harry Potter RPG haritası olan Witchcraft and Wizardry'ı ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mod ekibi The Floo Network tarafından geliştirilen Witchcraft and Wizardry, Planet Minecraft üzerinden indirilebiliyor. Modun, Java Minecraft 1.13.2 ile uyumlu olduğunu da belirtelim.

Aşağıdaki fragmanda Hogwarts ve Diagon Alley de dahil olmak üzere Harry Potter'daki çeşitli ünlü yerler gösteriliyor. Oyunda sahip olduğunuz değneği kullanarak düşmanlarınızla savaşabilir, nesneleri hareket ettirebilir ve oyun dünyasında hareket etmek ve karşınıza çıkan zorlukların üstesinden gelmek için büyüler yapabilirsiniz.

Uçmak için süpürgeler, savaşacak Ruh Emiciler ve çözülmesi gereken çeşitli bulmacalar da bulunuyor. Hatta oyundaki klasik Harry Potter müzikleri de bu haritayı çok daha gerçekçi hale getiriyor. Eğer küçükken, günün birinde keşke ben de Hogwarts'a kabul edilsem diye hayaller kurduysanız, bu haritayla hayallerinizi kısmen de olsa gerçeğe dönüştürebilirsiniz.

PC Gamer'a göre, Witchcraft and Wizardry haritasının yapımı tam 4 yıl sürmüş. Son büyük geleneksel Harry Potter oyunundan bu yana uzun bir zaman geçtiği söylenebilir ancak Harry Potter: Wizards Unite şimdi mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca Minecraft, ray-tracing özelliği için güncellendi. Son olarak Minecraft'ın, Polonya hükümeti tarafından sosyal mesafeyi öğretmek için kullanıldığı bilgisini de verelim.

Kaynak: Tamindir

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