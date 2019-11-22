Minecraft Filmi
Minecraft filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Minecraft filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Minecraft, dünyayı büyük bir yıkıma uğratacak olan Ender Dragon'u durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan genç bir kız ve arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.
Bilgisayar oyunu Minecraft'ın beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Aşka Özgürlük, Raising Victor Vargas, Five Feet High and Rising, Nick and Norah's Infinite Playlist gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Peter Sollett oturuyor.
Yönetmen: Peter Sollett
Senaryo: Markus Persson, Allison Schroeder, Peter Sollett
Oyuncular: Steve Carell
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Minecraft
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 21.05.2021
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