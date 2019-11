Minecraft Filmi

22.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:58

Minecraft, dünyayı büyük bir yıkıma uğratacak olan Ender Dragon'u durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan genç bir kız ve arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor.

Bilgisayar oyunu Minecraft'ın beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Aşka Özgürlük, Raising Victor Vargas, Five Feet High and Rising, Nick and Norah's Infinite Playlist gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Peter Sollett oturuyor.

Yönetmen: Peter Sollett

Senaryo: Markus Persson, Allison Schroeder, Peter Sollett

Oyuncular: Steve Carell

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Minecraft

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 21.05.2021



Kaynak: InterSinema.com