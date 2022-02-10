Minecraft, bir sonraki güncellemede gelecek kurbağaları test ediyor

Bu sene oyuncularla buluşacak Wild Update öncesinde Minecraft Bedrock kullanıcıları, 1.19 sürümünde oyuna katılacak olan kurbağaları test etme şansını yakalıyor. Minecraft Bedrock'un 1.18.10 sürümünde oyuna eklenen kurbağalar ve iribaşlar yer alıyor.

MINECRAFT KURBAĞA GÜNCELLEMESİ

Minecraft Bedrock'un 1.18.10 sürümü yama notlarında kurbağalar ve kurbağa yavruları (iribaş) test amaçlı oyuna eklediğini belirtti. Yama notlarında bulunan bilgilere göre kurbağalar bataklıkta doğacaklar, küçük balıkları yiyerek içlerinden balçık düşürmesini sağlayabilirler, kurbağalar deniz otu ile evcilleştirilebilecekler, kurbağalar doğdukları biyoma göre farklı kurbağa türüne dönüşürler ve kurbağa yavruları kova ile yakalanabilir olacak. Son olarak ise kurbağaların 10 can barı bulunacak ve üç blok kadar yüksekliğe zıplayabilecekler.

MINECRAFT KURBAĞA IŞIĞI NASIL ALINIR?

Ayrıca oyuna Froglight yani kurbağa ışığı adlı yeni bir ışık taşı eklendi. Küçük bir magma küpü, bir kurbağa tarafından öldürüldüğünde bir kurbağa ışığı düşürmektedir. Kurbağa türüne göre pearlescent, verdant ve ochre adlı üç farklı kurbağa ışığı gelmektedir.Ayrıca kurbağa ışıkları 15 bloka kadar ışık yaymaktadırlar.