Minecraft 1.17.1 Güncellemesi Yayınlandı

Bugün, en büyük kalıcı sanal oyunlardan biri olan Minecraft'ın geliştirilmesinde küçük de olsa başka bir adım daha atıldı.

Bugün, en büyük kalıcı sanal oyunlardan biri olan Minecraft'ın geliştirilmesinde küçük de olsa başka bir adım daha atıldı. Kübik bloklarla dolu dünya, heyecan verici yeni özelliklerle genişletilmeyecek, ancak 1.17.1 güncellemesi, Caves & Cliffs güncellemesinin ilk bölümünde geçen ay ortaya çıkan birçok hatayı çözdü. Değişikliklerin tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Aksolotların hatalarını düzelten geçtiğimiz güncelleme vesilesiyle daha önce bahsettiğimiz değişikliklere ek olarak, bu canlıların üremesi de iyileştirildi ve mavi çeşidi artık sadece üreme yoluyla elde edilebilecek. Keçiler ile ilgili yaşanan birçok sorun da yine bu güncelleme ile birlikte çözüldü.

Kazanın kar tozu ile doldurulma hızı veya boğulan denilen su canavarlarından bakır çubukların düşme sıklığı gibi oyunun daha az ilginç yönleri de değiştirildi. Ayrıca, oyunu oyuncular için zorlaştıran büyük bir sabit hata listesi de yama notlarına eklendi.

Bugünkü temel, Mojang'ın güncellemesinin bu yıl Minecraft'a gelecek ikinci bölümünün yayınlanması için iyi bir hazırlık. Kuşkusuz bu, çoğu oyuncunun beklediği büyük bir güncelleme olacak. Geniş yeraltı yerleri, derin mağaraların karanlığında dolaşan tehlikeli yaratıklar ve oyunun en çok zaman alan yönlerinden birisi olan madenler için tamamen yeni bir dönem başlatacak.

Caves & Cliffs güncellemesinin iki parça halinde yayınlanacağını ve neden bu şekilde olacağını sizlere bahsetmiştik. Sizler güncellemenin ikinci bölümü için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Turkmmo