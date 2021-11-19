Mine Uzun kimdir? Mine Uzun kaç yaşında, biyografisi!

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon ve spikerlik kursu aldıktan sonra 2009'da Halk TV'de işe başladı ve ekonomi editörlüğü, program sunuculuğu yaptı. 2010'da katılığı Bloomberg HT kanalında 8 yıl boyunca çeşitli ekonomi ve sektör programlarının sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca bloomberght.com'da köşe yazarlığı yaptı. Mine Uzun kimdir? Mine Uzun kaç yaşında, nereli? Mine Uzun mesleği nedir? Mine Uzun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MİNE UZUN KİMDİR?

Mine Uzun, 3 Eylül 1979 tarihinde dünyaya geldi. Ankaralı olan Uzun, 1998 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra banka ve aracı kurumlarda yatırım uzmanı olarak görev aldı.

Gazetecilik kariyerine 2005 yılında Avrasya Radyo Televizyon'da adım attı. 2007 – 2009 yılları arasında Ata TV'de çalıştı. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon ve spikerlik kursu aldıktan sonra 2009'da Halk TV'de işe başladı ve ekonomi editörlüğü, program sunuculuğu yaptı. 2010'da katılığı Bloomberg HT kanalında 8 yıl boyunca çeşitli ekonomi ve sektör programlarının sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca bloomberght.com'da köşe yazarlığı yaptı.

2016 yılında Nişantaşı Üniversitesi'nde "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" üzerine yüksek lisans yaptı. 2016'da Nişantaşı Üniversitesi, 2017'de Işık Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak televizyon gazeteciliği ve ekonomi alanında dersler verdi. Gezmeyi seven ve sıkı bir İstanbul aşığı olan Uzun, aynı zamanda fanatik bir Beşiktaş taraftarıdır.

2018 yılında kadrosuna katıldığı CNN Türk ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Parametre" programını sunan Mine Uzun'un CNN Türk ile yolların 2020 Ocak ayında ayrıldı.

Başarılı sunucu şu an EkoTürk tv'de izleyicinin karşısına çıkıyor.