Mine Tugay sırrını açıkladı

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram'dan son paylaştığı fotoğrafla konuşuldu. Oyuncu, kendisini iyi hissettiren sırını açıkladı. İşte detaylar...

Son olarak Exxen'de yayınlanan 'Hükümsüz' dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mine Tugay, son karesiyle konuşuldu. Güneş gözlüğü ve kırmızı rujuyla dikkat çeken oyuncu, "Kırmızı ruj sürelim, kendimizi iyi hissedelim" diye yazdı. Tugay'a kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum yağdı. Oyuncuya, takipçileri, "Fiziğin her zaman ki gibi harika" ve "Muhteşem kadınsın" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin