Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir itirafı!

Yayınlandığı 2013-2015 yılları arasında ekranlara damga vuran Medcezir dizisinin yıldız isimlerinden Mine Tugay, yıllar sonra diziyle ilgili itirafta bulundu. Dizinin kadrosundan sürpriz şekilde çıkarılan Tugay, bir takipçisinin "dizinin finalindeki dans sahnesinde siz de olmalıydınız" yorumuna, "Çağrılmadım, bir nevi afaroz" yanıtını verdi.

Star TV'de 2013 ila 2015 yılları arasında yayınlanan ve final tarihinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmeyen Medcezir dizisinde Ender karakterini canlandırdığı sırada, sürpriz bir ölüm sahnesiyle dizinin kadrosundan çıkarılan Mine Tugay'dan yıllar sonra diziyle ilgili çarpıcı bir itiraf geldi. Tugay, diziden afaroz edildiğini söyledi.

ABD yapımı The O.C. dizisinden uyarlanan Medcezir'den ani bir şekilde çıkan ünlü oyuncu Mine Tugay'dan yıllar sonra ayrılık nedenine dair sansasyonel bir açıklama geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, Medcezir dizisi hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre o dönem, yönetmenin sevgilisi Defne Kayalar'ın ekibe dahil olmasıyla Mine Tugay'ın rolünde azalma yaşandı. Tugay'ın kardeşi Sedef'i canlandıran Defne Kayalar'ın rolünün artmasıyl da güzel oyuncu diziden ayrıldı. Mine Tugay, yıllar sonra diziyle ilgili itirafta bulundu. Dizinin kadrosundan sürpriz şekilde çıkarılan Tugay, bir takipçisinin "dizinin finalindeki dans sahnesinde siz de olmalıydınız" yorumuna, "Çağrılmadım, bir nevi afaroz" yanıtını verdi.

Mine Tugay'ın Instagram'dan yaptığı açıklamalar sosyal medyada, 'sitem' olarak yorumlandı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.

Kaynak: Snob Magazin