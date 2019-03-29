Mine Koraş'a Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Koraş, AK Partili genci rencide etmeye çalıştığı video ile gündeme gelmişti. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Koraş'ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi. AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA