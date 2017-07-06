Mine Fragmanı İzle



Keskin nişancı Mike Stevens'ın yeni görevi için mayınlarla dolu bir çölün ortasına gönderilir. Buradaki görevi, terörist liderini bulmak ve onu etkisiz hale getirmektir. Başarısız geçen görevinin ardından Stevan, terörist topraklarında yalnızdır, üstelik sol ayağı aktif bir mayının üzerindedir. Gündüz kavurucu sıcak, gece ise dondurucu soğuğun olduğu, zor çevre koşullarına sahip ve suyun bulunmadığı bu yerde sıkışıp kalan Mike,ekibinin kendisini kurtarmaya gelmelerine kadar bilgisini, yeteneğini kullanıp hayatta kalmak için savaşmalıdır. Armie Hammer ve Annabelle Wallis'in başrolünü paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Fabio Guaglione ve Fabio Resinaro oturuyor.