Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin
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Karadeniz, Magazin

Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin

Türkiye'nin içinden geçtiği şu zor dönemde, yaptığı şarkılarla bir anda izlenme rekorları kıran Mine Dağ, bir yandan mutlu ancak diğer taraftan da üzüntülü olduğunu belirtiyor.

13.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:00
Mine Dağ: Artık şehit haberi gelmesin



Söylediği Çırpınırdı Karadeniz, Diriliş Vakti ve Memleketim şarkılarının izlenme ve dinlenme sayısı ülkenin içinden geçtiği zor süreçle alakalı olarak 3'e katlanan Mine Dağ; "Ben ne izlenme isterim, ne de dinlenme... Artık şehit haberi gelmesin bana yeter" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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