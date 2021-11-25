Mine BAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dibekli köyü sakinlerinden Cemal ve Merhume Emine BAL'ın kızı Alaattin, Nurettin ve İsmet BAL'ın kardeşleri Mine BAL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Yarın Cuma namazını müteakip İSTANBUL'da toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. İsmet BAL: 0532 281 34 66

25 Kasım 2021, Perşembe

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