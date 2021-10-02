Mindulle Tayfunu'nun etkisindeki Japonya'da 4 kişi yaralandı - Haberler
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Mindulle Tayfunu'nun etkisindeki Japonya'da 4 kişi yaralandı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Mindulle Tayfunu'nun etkisindeki Japonya'da 4 kişi yaralandı

Japonya'nın doğusu ve güneyini etkisi altına alan tropik Mindulle Tayfunu'nda 4 kişi yaralandı.

Japonya'nın doğusu ve güneyini etkisi altına alan tropik Mindulle Tayfunu'nda 4 kişi yaralandı.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan Mindulle Tayfunu, Tokyo metropolünün bulunduğu Honşu Adası'nın güneyinde etkili olmaya başladı.

Kyodo ajansına göre, Kanagawa eyaletinde 4 kişi yaralanırken, Japonya Havayolları (JAL) 100'den fazla seferini iptal etti.

Çiba eyaletinin İsumi bölgesindeki Samuro Nehri aşırı yağış nedeniyle taşarken, İçinomiya bölgesinde bir lisenin çatısı uçtu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölge halkına toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı tedbirli olması çağrısı yaptı.

Tokyo metropolünde bazı tren seferleri de tayfun nedeniyle iptal edildi.

Ülkenin doğu kıyısı açıklarındaki İzu Adası kıyılarına, yüksekliği 11 metreyi bulan dalgalar vurduğu kaydedildi.

JMA, Honşu'nun kuzeyine yönelen tayfunun Tokyo ve çevre eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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