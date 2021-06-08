Mindray, yeni tıbbi cihazlarını tanıttı
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Mindray, yeni tıbbi cihazlarını tanıttı

Mindray, yeni tıbbi cihazlarını tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mindray, yeni genel görüntüleme, kadın sağlığı ve kardiyoloji ultrason çözümlerinin tanıtımını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Mindray, yeni genel görüntüleme, kadın sağlığı ve kardiyoloji ultrason çözümlerinin tanıtımını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tıbbi cihaz, çözüm geliştirme ve tedarikinde önde gelen şirketlerinden biri olan Mindray, yeni 'genel görüntüleme, kadın sağlığı ve kardiyoloji ultrason çözümlerinin tanıtımını gerçekleştirdiğini duyurdu. 'Yenilikçilik Tanımlar' temasıyla tanıtılan her bir çözümün, doktorlara daha iyi hasta bakımı sağlamaları için mevcut tanılama kanıtlarının gücünü artırmak üzere özel olarak tasarlandığı açıklandı.

Konu hakkında Mindray Medical Imagining Systems Genel Müdürü He Xujin şöyle konuştu: "30 yılı aşkın bir süredir, yenilikçilik şirketimizin DNA'sına işlemiştir. Hastane sistemlerinin büyümesi ve genişlemesiyle birlikte, sağlık sektörünün bağımsız ürünler tasarlamaya devam etmesinin ötesine geçip birbiriyle bağlantılı sağlık çözümleri sunması zorunludur. Bu bütüncül bakış açısıyla, klinik kapasiteyi artırmaya yardımcı olurken, hastalar için daha iyi bir sağlık deneyimi sağlayabiliriz. En yeni ultrason çözümlerimizin tanıtımı, 'Yenilikçilik Tanımlar' ilkesi altında yeni platformlarda öncülük yapmaya devam ederken şirketimiz için bir kilometre taşıdır".

Verilen bilgiye göre, şirketin genel görüntüleme ultrason çözümleri yüksek çerçeve hızına sahip kontrastlı ultrason (HiFR CEUS), kapsamlı HiFR elastografisi ve yeni bir görüntü berraklığı düzeyi sağlayan gelişmiş sayısallaştırma ölçümü gibi bir dizi gelişmiş teknolojiye sahip. Bu özellikler klinisyenlere daha kesin tanı ve tedavi için kapsamlı araçlar sağlayarak daha iyi hasta sonuçları konusunda güvenlerini pekiştiriyor. Kadın Sağlığı ultrason çözümleri Smart Scene 3D, Smart Planes CNS, Smart ICV, Smart Pelvic ve Smart ERA içeren bir dizi çeşitli uzman araca sahip. Bu özellikler IVF, yenidoğan ve doğum sonrası dahil, kadın hastalıkları ve doğum uygulamaları için verimliliği artırma amacıyla klinisyenlerin günlük çalışmalarından esinlenerek tasarlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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